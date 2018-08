SiamoQui: don Lamonea (Basilicata), “i giovani in cammino sono la Chiesa in uscita di cui parla il Papa”

“I giovani che si sono messi in cammino rappresentano quella Chiesa in uscita di cui parla papa Francesco”. Ne è convinto don Carmine Lamonea, incaricato della pastorale giovanile della Basilicata, per il quale “quella dei pellegrinaggi è stata un’esperienza formativa, unica, grazie al cammino vero e proprio, all’accoglienza delle famiglie, alla preghiera, alla condivisione”. Per il sacerdote, “è stato come vivere una sorta di Gmg che è iniziata in diocesi e si è conclusa a Roma, con il papa che ci ha dato indicazioni importanti”. Nonostante la stanchezza, dunque, “ne è valsa la pena”. Anzi, si tratta di “un’esperienza da riproporre perché è uno strumento di evangelizzazione e di testimonianza per i ragazzi, che sono arrivati a questo evento molto motivati, come pure per le comunità, anche per quelle piccole del nostro territorio”.