Vescovi liguri: messaggio ai turisti, “comprendere e sperimentare” le indicazioni di “Gaudete et exsultate”

L’augurio di “comprendere e sperimentare le incisive espressioni” dell’Esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” che “potrebbe essere anche una buona lettura per le vacanze: ‘Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarli amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia’”. A formularlo ai turisti e a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere le vacanze in Liguria sono i vescovi della Regione ecclesiastica ligure nel messaggio per il tempo estivo pubblicato sul numero online del settimanale cattolico di Genova “Il Cittadino”. E proprio il “rallegratevi ed esultate” (Mt 5,12) che il Papa ha indicato come titolo e tema della recente Esortazione Apostolica sulla santità cristiana viene utilizzato dai vescovi della Liguria come saluto agli ospiti. “Le nostre Chiese particolari – si legge nel Messaggio – vi accolgono con simpatia e sguardo di fede e vi attendono a condividere soprattutto la grazia della preghiera dell’Eucaristia; i nostri sacerdoti si rendono volentieri disponibili per il Sacramento della Penitenza e per accompagnarvi per un piccolo tratto di strada nella vita cristiana”. Oltre che occasione di riposo e di convivialità, “il tempo della vacanza – concludono i presuli – rappresenta anche un’ottima occasione per lo spirito soprattutto grazie ai momenti di silenzio e solitudine” anche alla luce della “lettura del Vangelo”.