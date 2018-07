Università europea Roma: il 12 luglio Open day per conoscere campus e corsi di laurea. Previsto anche un “Open genitori”

Giovedì 12 luglio alle 10.30, in via degli Aldobrandeschi 190, si terrà l’Open day dell’Università europea di Roma (Uer), occasione per conoscere il campus e gli ambienti di studio, scoprire gli elementi distintivi che l’Ateneo riserva ai suoi studenti. L’Università europea di Roma propone un percorso di crescita professionale e umana, un contesto accademico di alto livello e un’attenzione specifica alla formazione della persona, anche attraverso il coinvolgimento dei giovani in attività sociali. Durante l’Open day docenti e studenti presenteranno l’offerta formativa dei corsi di laurea e l’esperienza in Uer, per capire che cosa significa studiare Economia, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze della formazione, Turismo e Valorizzazione del territorio. L’incontro si aprirà con un saluto del prorettore Alberto Gambino. Seguiranno la presentazione delle Relazioni internazionali e dei Servizi di orientamento: Orientamento al lavoro e placement, tutoring, formazione della persona. Alle 11.30 saranno illustrati i corsi di laurea. Alle 12 la prova di ammissione e la simulazione del test di ingresso di Scienze della formazione primaria. E poiché un giusto coinvolgimento degli adulti è molto importante nella scelta universitaria dei più giovani, nell’Open day ci sarà anche “Open genitori”, un momento di incontro delle famiglie con i coordinatori accademici dei corsi di laurea. In questo modo i genitori potranno meglio conoscere l’ambiente formativo che accoglierà i loro ragazzi.