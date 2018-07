Turismo: Aseri Università Cattolica, “eventi congressuali in crescita”

Nel 2017 in Italia sono stati realizzati 398.286 tra congressi ed eventi, segnando un +2,9% rispetto al 2016. Valori con segno più anche per il numero dei partecipanti (+3,2%), delle presenze (+1,6%) e della durata complessiva degli eventi (+2,8%). Dati che indicano uno stato di salute buono per il settore del turismo congressuale italiano. A rilevarli è l’Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi-Oice, la ricerca giunta alla quarta edizione che monitora in modo continuativo gli eventi e i congressi organizzati in Italia. Lo studio, realizzato dall’Alta scuola di Economia e relazioni internazionali dell’Università Cattolica, fotografa “un comparto dell’economia e dell’innovazione italiana strategico, ma non ancora adeguatamente sostenuto dalle istituzioni”. Le aziende si confermano come i principali promotori, aumentando gli investimenti negli eventi come strumento di marketing e comunicazione. Convention, meeting, lanci di prodotto promossi dalle aziende rappresentano il 64% degli eventi svolti in Italia nel 2017 (erano il 56,5% nel 2016 e il 55,4% nel 2015).