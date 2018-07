Stati Uniti: Mattarella scrive a Trump, “promuovere insieme sicurezza internazionale, sviluppo economico e progresso sociale”

“È mio vivo auspicio che Stati Uniti e Italia trovino sempre nuove opportunità per accrescere, a tutti i livelli, il capitale di fiducia che consente ai nostri Paesi di promuovere insieme, con un efficace approccio transatlantico, la sicurezza internazionale, lo sviluppo economico e il progresso sociale”. È quanto ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione della Festa dell’Indipendenza che si celebra oggi negli Usa. Per Mattarella, “Stati Uniti e Italia sono legati da un’amicizia storica, alimentata dalla convinta adesione ai valori di libertà, pace, democrazia e giustizia, e da un costante e fecondo scambio anche al livello sociale e culturale”. “È questo – oltre al contributo fornito agli Usa dall’ampia e operosa comunità di origine italiana – il più solido fondamento dell’alleanza che oggi unisce Washington e Roma”, aggiunge il Capo dello Stato.