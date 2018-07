Spagna: Barcellona, installata la “Croce gloriosa” sulla facciata della Sagrada Familìa

La “Croce gloriosa” è stata installata nel portico superiore della facciata della Passione della basilica della Sagrada Familìa a Barcellona. È il sito dell’arcidiocesi che comunica questo nuovo passo nell’avanzamento della costruzione della basilica. Alta 7,50 metri e larga 4,25 metri la croce era già prevista nei progetti de ll’architetto Antonio Gaudì del 1892. “Questa massiccia croce rocciosa rappresenta Cristo risorto, e sottolinea la vittoria sulla morte”, infatti non c’è il corpo di Gesù appeso e mostra la croce che da “strumento di tortura diventa uno strumento di amore e carità”, ha spiegato l’architetto Xisco Llabrés.

L’installazione è stata “un’operazione complessa”, servita per sollevare gli otto blocchi di granito proveniente dalla regione francese del Tarn che la compongono e che pesano 18 tonnellate: composti a terra, sono stati sollevati e incastrati a trenta metri d’altezza, sopra il portico a 18 colonne. Lunedì prossimo, 9 luglio, saranno invece collocati ai piedi della croce tre angeli scolpiti in travertino romano da Lau Feliu.