Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Regno Unito, operatrice sanitaria sospettata di aver ucciso otto neonati. A Tunisi primo sindaco donna

Cronaca: Messina, agli arresti l’ex giudice Mineo. Caltanissetta, sgominato traffico di beni archeologici

Arrestato questa mattina per corruzione l’ex giudice del Consiglio di Giustizia amministrativa siciliano Giuseppe Mineo. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Messina su richiesta della Procura diretta dal procuratore Maurizio de Lucia. Mineo, riferisce l’Ansa, si sarebbe interessato perché le imprese “Open Land Srl” e “Am Group Srl”, controllate dai costruttori Frontino, fossero favorite nei ricorsi che avevano intentato contro il Comune e la Sovrintendenza di Siracusa. Il giudice sarebbe dovuto intervenire perché venisse sovrastimato il risarcimento del danno che Comune e Sovrintendenza dovevano alle due società. A Caltanissetta, invece, un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di beni archeologici siciliani è stata sgominata dai carabinieri: 23 arresti tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna. L’operazione internazionale di militari dell’Arma del Comando tutela patrimonio culturale è eseguita con il coordinamento di Europol ed Eurojust. Le indagini hanno permesso di recuperare 3.000 reperti archeologici per un valore di oltre 20 milioni. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari è stata emessa dal Gip di Caltanissetta. Al centro delle indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica nissena, le attività di una holding criminale transnazionale che, da anni, gestiva un ingente traffico di beni archeologici provento di scavi clandestini in Sicilia e destinati all’illecita esportazione all’estero.

Regno Unito: arrestata operatrice sanitaria sospettata di aver ucciso otto neonati

Avrebbe ucciso otto neonati e tentato di ammazzarne altri sei in un ospedale nel nord ovest dell’Inghilterra: un’operatrice sanitaria è stata arrestata ieri dalla polizia britannica al termine di un’indagine durata oltre un anno. La polizia sta indagando sulla morte di 17 bambini e su 15 “collassi non mortali” avvenuti nell’unità neonatale dell’ospedale di Chester tra marzo del 2015 e giugno del 2016. La polizia non ha per ora fornito l’identità della donna né dato dettagli sul suo ruolo nell’ospedale.

Polonia: oggi premier polacco Morawiecki a Strasburgo. Nel Paese proteste per la difesa della giustizia

Mentre il Parlamento europeo accoglie oggi a Strasburgo il premier polacco Mateusz Morawiecki per un dibattito sul futuro dell’Europa, continuano a Varsavia e in altre città le proteste antigovernative in difesa della Costituzione, dell’autonomia della magistratura e per la legalità, come affermano i manifestanti. Migliaia di persone si sono raccolte ieri davanti alla sede della Corte suprema gridando “Tribunali liberi”. Proteste si sono avute anche a Gdansk, Krakow, Lodz, Katowice e Wroclaw. A scatenare le proteste è la recente legge che obbliga i giudici di più di 65 anni a dimettersi, norma già contestata dalla Commissione europea che ha aperto per questo una procedura di infrazione contro la Polonia, e che di fatto costringerebbe a lasciare il proprio ruolo circa un terzo dei giudici della Corte suprema. Il governo sostiene di voler rendere in questo modo i tribunali più democratici e i giudici più responsabili verso gli elettori.

Tunisia: Souad Abderrahim primo sindaco donna della capitale. Impegno contro discriminazioni di genere

Souad Abderrahim, capolista del partito islamico Ennhadha, è da ieri il nuovo sindaco della città di Tunisi. Con 26 voti i consiglieri comunali l’hanno preferita al secondo turno di votazioni, a Kamel Idir di Nidaa Tounes, secondo con 22 preferenze. Si tratta della prima volta nella storia che una donna guida il comune più importante della Tunisia. Souad, 54enne farmacista con la passione per la politica, sposata, due figli, aveva dichiarato subito dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni comunali del 6 maggio scorso che la vedevano in testa alle preferenze dei cittadini di sperare di diventare la prima “Cheikh de la Médina” e aveva dedicato la sua vittoria “a tutte le donne tunisine”. Souad aveva puntato tutto sulla lotta alla discriminazione di genere.

Yemen: Unicef, muore un bambino ogni dieci minuti. “La peggior crisi umanitaria”

Un bambino yemenita muore ogni 10 minuti e un minore ogni quattro soffre di malnutrizione acuta. La denuncia viene dall’Unicef, dopo una visita di quattro giorni ad Aden e Sana’a. La direttrice generale del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, Henrietta H. Fore, ha parlato della “peggior crisi umanitaria”, descrivendo ciò che sta attraversando lo Yemen, devastato da tre anni di conflitto. “Senza la pace non possiamo aiutare questi bambini, non possiamo aiutare chi ha bisogno. Senza la pace non si tornerà mai alla vita”, ha dichiarato da Ginevra la direttrice.

Indonesia: tempesta al largo dell’arcipelago di Sulawesi, affonda traghetto, almeno 31 morti

Decine di persone – per ora il conto è di 31 – hanno perso la vita in Indonesia quando un traghetto con a bordo almeno 164 persone ha cominciato ad affondare per un tempesta al largo dell’arcipelago di Sulawesi. Il capitano ha deciso di fare arenare la nave, riuscendo, nonostante l’acqua imbarcata, a portarlo a 2-300 metri dalla riva. I soccorritori, ha fatto sapere il direttore generale dei trasporti marittimi indonesiani, hanno trovato decine di sopravvissuti, rimasti abbarbicati per tutta la notte al relitto semi affondato, portandoli in salvo questa mattina. Il capitano e l’armatore, entrambi a bordo, sono state le ultime due persone a lasciare l’imbarcazione arenata.