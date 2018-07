Sicurezza stradale: Lentino (BastaUnAttimo), “altre quattro vittime, per le istituzioni sia dovere morale salvare giovani vite”

“Ormai sembra quasi un disco incantato, da anni siamo costretti a ripetere le stesse cose. Ieri altre 4 vittime in un’incidente le cui cause sono ancora poco chiare, la settimana scorsa l’incidente mortale che ha coinvolto il giovane chef Narducci, ma ogni giorno a perdere la vita sulla strada continuano ad essere troppi”. Lo afferma Carmelo Lentino, portavoce di BastaUnAttimo, la campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera, promossa anche da AssoGiovani e Forum nazionale dei giovani. “Ancora una volta rivolgo un accorato appello alle istituzioni, affinché – aggiunge – si risolva definitivamente il problema della sicurezza stradale. Mettete in campo tutti gli strumenti per risolvere definitivamente il problema, che è principalmente culturale. Salvare giovani vite è un dovere morale, per tutti”. Dal rappresentante della campagna la proposta dell’istituzione di un’agenzia nazionale per la sicurezza stradale: “A nostro avviso, è necessaria, perché favorirebbe maggiori sinergie tra tutte le istituzioni coinvolte, ma soprattutto serve intervenire nella formazione – conclude il portavoce di BastaUnAttimo – portando i giovani a una maggiore consapevolezza dei pericoli che la strada riserva. Anche per questo riteniamo che introdurre corsi di educazione stradale già nei primi anni dell’istruzione obbligatoria possa rappresentare una scelta strategica”.