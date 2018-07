Rai Vaticano: il 12 luglio in onda su Raiuno uno speciale di “Viaggio nella Chiesa di Francesco” dedicato ai “cercatori di futuro”

Torna su Raiuno, martedì 10 luglio, in terza serata, “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, a cura di Massimo Milone. Lo speciale di Rai Vaticano sarà dedicato a “Francesco e i cercatori di futuro”. Lo sguardo sarà rivolto ai giovani in vista del prossimo Sinodo e dell’incontro del Papa con i ragazzi italiani, l’11 e il 12 agosto, a Roma.

“In Italia – si legge in una nota – il 50% si professa credente o alla ricerca di Dio. Amano famiglie e volontariato, non credono nei partiti ma votano, sono istruiti ma temono il futuro per la mancanza del lavoro. Sono i giovani, statistiche alla mano. A loro, in ottobre, Papa Francesco si rivolgerà con un Sinodo per ascoltarli, capirli, aiutarli”.

Nello speciale in onda il 12 luglio parleranno, tra gli altri, il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi, don Julián Carrón, anima di Comunione e Liberazione, don Michele Falabretti, responsabile Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, don Fabio Rosini, animatore per il Vicariato di Roma della Catechesi giovanile. Saranno presenti anche le voci di intellettuali come lo scrittore Eraldo Affinati, promotore di una scuola di italiano a Roma per immigrati, della manager di Google per la Public policy, Giorgia Abeltino, e dell’attrice Giusy Buscemi, protagonista di tante fiction di successo targate Rai. Ma innanzi tutto parleranno i giovani, cercatori di futuro. “La ricerca di futuro nasconde anche pericoli – afferma don Rosini –. Tutti in fondo cercano l’amore. Ma in questa ricerca noi abbiamo anche una minaccia, attentato costante quello della falsa strada. Per difendersi si sceglie degli atti che alla lunga si dimostrano autodistruttivi”.

“Francesco e i cercatori di futuro” sarà trasmesso in replica su Rai Storia il 15 luglio alle 12.30 (e per l’estero su Rai Italia).