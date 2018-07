Parlamento Ue: Tajani incontra presidente Angola Lourenço. “Rafforzare azione europea in Africa”. Sostegno allo sviluppo

(Strasburgo) “L’Unione europea deve rafforzare la sua azione in Angola e, più in generale, in tutto il continente africano”: lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a conclusione del suo incontro con il presidente dell’Angola, João Lourenço, tenuto oggi a Strasburgo. “L’Ue deve investire in un grande Piano Marshall per l’Africa, stanziando 40 miliardi di euro nel prossimo bilancio Ue”, ripete per l’ennesima volta Tajani. “Nei prossimi dieci anni, tale piano avrebbe un effetto leva sugli investimenti pubblici e privati pari a 500 miliardi di euro a favore del continente africano”. Tajani ha incoraggiato l’Angola a consolidare la transizione democratica, avviata l’anno scorso con l’elezione di Lourenço: “L’Angola si sta aprendo al mondo, ricostruendo l’economia, migliorando i diritti dei cittadini, affrontando corruzione e disuguaglianze. Eppure, l’Angola deve affrontare numerose sfide strutturali, quali la povertà, la disoccupazione, la mancanza di diversificazione economica e la scarsa industrializzazione”. “L’Ue deve contribuire a costruire la base manifatturiera dell’Angola, attraverso investimenti e il trasferimento di tecnologia e know-how. In tal senso, è fondamentale il ruolo di una diplomazia economica europea”