Papa Francesco: ricevuto questa mattina Andrea Riccardi con cui ha parlato dell’incontro di Bari del 7 luglio

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Ne dà notizia la Comunità, in una nota nella quale spiega che “tra i temi del colloquio il convegno del Papa con i capi delle Chiese e delle Comunità cristiane del Medio Oriente, che si terrà a Bari il prossimo 7 luglio”. “Nell’udienza – prosegue la nota – sono stati anche toccati altri argomenti cari all’impegno di Sant’Egidio, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario: l’ecumenismo, la costruzione della pace, il lavoro per i poveri e nelle periferie, il problema dei migranti, con un’attenzione particolare ai corridoi umanitari, una via sicura e legale attraverso cui la Comunità ha già portato in Italia, Francia e Belgio oltre 1800 rifugiati”.