Papa Francesco: intenzione di preghiera per luglio, “i sacerdoti soli si sentano aiutati”

“Preghiamo insieme perché i sacerdoti che vivono con fatica e nella solitudine il loro lavoro pastorale si sentano aiutati e confortati dall’amicizia con il Signore e con i fratelli”. È l’invito rivolto da Papa Francesco nel videomessaggio per l’intenzione di preghiera per il mese di luglio.

Il videomessaggio, promosso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa e realizzato per il mese di luglio, è incentrato sul tema della stanchezza dei sacerdoti. “Sapete quante volte peno a questo?”, domanda il Papa. “I sacerdoti, con le loro virtù e i loro difetti, svolgono il loro ministero in diversi campi. E davanti a così tanti fronti aperti – spiega Francesco – non possono rimanere fermi dopo una delusione”. “In questi momenti – aggiunge il Papa – è bene ricordare che la gente ama i suoi pastori, ne ha bisogno e confida in loro”.