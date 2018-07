Papa Francesco: Burke, “il 6 luglio in San Pietro celebrerà una messa per i migranti”

“Venerdì prossimo, 6 luglio, alle 11, il Santo Padre Francesco celebrerà una messa per i migranti, all’altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro. La messa coincide con il quinto anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa (8 luglio 2013). Sarà un momento di preghiera per i defunti, per i sopravvissuti e per coloro che li assistono”. Lo dichiara il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke, precisando che “è prevista la presenza di circa 200 persone, fra i quali rifugiati e persone che se ne prendono cura”.