Ordo virginum: mons. Carballo, “Ecclesia Sponsae Imago” è “frutto di una grande consultazione e un lavoro sinodale”

L’Istruzione “Ecclesia Sponsae Imago” sull’Ordo virginum è frutto di “una grande consultazione, un lavoro sinodale che ha visto la partecipazione di vescovi, vergini consacrate ed esperti di ogni parte del mondo, che hanno offerto il proprio contributo per mettere in luce le specificità e le ricchezze di questa forma di vita consacrata”. Lo ha spiegato mons. José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, presentando questa mattina l’Istruzione “Ecclesia Sponsae Imago” sull’Ordo virginum. “Alcuni passi del Nuovo Testamento testimoniano che già nelle comunità apostoliche erano presenti donne che, accogliendo il carisma della verginità, lo abbracciavano come stabile condizione di vita per occuparsi con cuore indiviso delle cose del Signore. Insieme con le altre forme di vita

ascetica – ha precisato -, la scelta della verginità fiorì spontaneamente in tutte le regioni nelle quali il cristianesimo si diffondeva, assumendo le caratteristiche di uno stato di vita pubblicamente riconosciuto nella Chiesa come Ordo virginum, con espressione analoga a quelle usate per indicare gli altri Ordines (Ordo episcoporum, Ordo presbyterorum, Ordo diaconorum, Ordo viduarum)”. “Ripresa dopo molti secoli e in un contesto storico, sociale ed ecclesiale radicalmente mutato – ha sottolineato mons. Carballo -, questa consacrazione ha rivelato una sorprendente forza di attrazione. Oggi, non essendo ancora trascorsi cinquanta anni dalla promulgazione dell’Ordo Consecrationis Virginum, ci sono vergini consacrate nei cinque continenti, in moltissime diocesi, in contesti ecclesiali e sociali molto diversi tra loro. Durante l’Anno della Vita Consacrata, una statistica sicuramente approssimata per difetto stimava la presenza di oltre cinquemila vergini consacrate nel mondo. Numerosissimi sono i Vescovi diocesani che hanno promosso la ricomparsa di questa forma di vita consacrata, direttamente affidata alla loro cura pastorale”.