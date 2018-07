Ordo virginum: card. Braz de Aviz, “Ecclesia Sponsae Imago” è “primo documento della Sede Apostolica che approfondisce la fisionomia e la disciplina di questa forma di vita”

“Dopo il Rito liturgico e le norme in esso contenute, l’Istruzione è il primo documento della Sede Apostolica che approfondisce la fisionomia e la disciplina di questa forma di vita”. Lo ha detto questa mattina il Card. João Braz de Aviz, pefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, presentando in Sala stampa vaticana l’Istruzione “Ecclesiae Sponsae Imago” sull’Ordo Virginum. “Tra due anni, nel 2020, il Rito ripristinato celebrerà il 50 anniversario: nel mezzo secolo trascorso, con la riscoperta della Chiesa particolare, questa peculiare vocazione femminile è stata conosciuta ed amata in tutto il mondo. Le vergini consacrate – ha aggiunto – sono presenti in tutti i Continenti, in numerosissime diocesi, e offrono la propria testimonianza di vita in ogni ambito della società e della Chiesa”. Nel 2016, durante l’Anno della Vita Consacrata, “una statistica approssimata per difetto stimava la presenza di oltre cinquemila vergini consacrate nel mondo, in continua crescita. L’Istruzione sull’Ordo virginum intende rispondere alle richieste che numerosi vescovi e vergini consacrate in questi anni hanno presentato alla Congregazione per la vita consacrata circa la vocazione e la testimonianza dell’Ordo virginum, la sua presenza nella Chiesa e universale, e – in particolare – sulla formazione e il discernimento vocazionale”. Per il cardinale, “Ecclesiae Sponsae Imago” vuole “aiutare a scoprire la bellezza di questa vocazione, e contribuire a mostrare la bellezza del Signore che trasfigura la vita di tante donne che quotidianamente ne fanno esperienza”. Infine il prefetto ha espresso l’auspicio di “organizzare e veder convenire a Roma le vergini consacrate di tutto il mondo per un nuovo incontro internazionale nel 2020, per celebrare con Pietro il 50 anniversario del Rito”.