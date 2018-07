Media: don Walter Insero nuovo delegato Signis per la Chiesa in Italia

L’Organizzazione cattolica internazionale per le comunicazioni Signis (“World Catholic Association for Communication”, Signis.net) ha un nuovo delegato per la Chiesa in Italia: don Walter Insero, responsabile dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Roma e collaboratore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. Il nuovo delegato per Signis si occuperà, in stretta sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, di rappresentare in ambito europeo e mondiale la cultura cattolica italiana nel settore cinematografico, televisivo, radiofonico e nelle iniziative educational messe in campo da Signis.

Signis, che ha raccolto nel 2001 l’eredità dell’Ocic (International Catholic Organization for Cinema and Audio-visual) e dell’Unda (the International Catholic Association for Radio and Television), entrambe fondate nel 1928, può contare su una presenza diffusa in più di 130 Paesi al mondo. Con giurie cattoliche, ecumeniche o interreligiose, l’organizzazione non governativa è rappresentata nei principali Festival cinematografici e televisivi internazionali, tra cui la Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, il Festival di Cannes, il Festival di Berlino, il Buenos Aires Festival Internacional de Cine Indepediente, il Prix Italia, il Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano di Cuba, il Festival de Télévision de Monte-Carlo, l’International film Festival di Washington DC, ecc.

Signis, con uno statuto consultivo presso l’Unesco, l’Escosoc e il Consiglio d’Europa, è riconosciuta dallo Stato della Città del Vaticano come organizzazione cattolica per la comunicazione.