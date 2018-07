Diocesi: Rieti, al via il secondo contest artistico nell’ambito del progetto “La Valle del primo presepe”

Nell’ambito della seconda edizione de “La Valle del primo presepe”, progetto promosso dalla diocesi di Rieti per la riscoperta dell’originario del gesto compiuto da san Francesco a Greccio, è stato pubblicato il bando per il secondo dei concorsi legati alla manifestazione. A poche settimane dalla diffusione della competizione a premi dedicata agli studenti di ogni ordine e grado, sono infatti aperte le iscrizioni al secondo “contest” internazionale di arte presepiale, sul tema “Il presepe icona dell’Incarnazione”, dedicato ai piccoli presepi scenografici aperti o a diorama.

“Le opere ammesse – si legge in una nota – dovranno ispirarsi al presepe come fu pensato da san Francesco, nella sua semplicità e povertà”. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: cittadini, associazioni, artisti, artigiani. Unico vincolo è quello di rientrare nella categoria “Piccoli presepi scenografici aperti o a diorama” secondo le linee guida specificate nel bando.

Le opere saranno esposte nell’ambito del percorso artistico e nei luoghi identificati dall’organizzazione dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. La prime tre opere classificate saranno incluse nell’esposizione permanente del Museo internazionale del Presepe di Greccio e gli autori riceveranno un rimborso spese rispettivamente di 400, 350 e 250 euro.

Per partecipare al concorso è necessario far pervenire alla Segreteria organizzativa il “Modulo di adesione”, disponibile sul sito www.valledelprimopresepe.it, entro e non oltre il 31 luglio prossimo.