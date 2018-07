Diocesi: Latina, sabato 7 luglio pellegrinaggio notturno alla casa del martirio di santa Maria Goretti

Latina e il territorio dell’Agro pontino si preparano a festeggiare la loro patrona, santa Maria Goretti, la cui memoria liturgica è fissata il 6 luglio. Si terrà, infatti, sabato sera, 7 luglio, il tradizionale pellegrinaggio diocesano notturno alla casa del martirio di santa Maria Goretti, a Le Ferriere, giunto ormai alla 24ª edizione. Quest’anno ci sarà una novità: non si partirà più da Borgo Piave, ma dalla chiesa di San Matteo da dove i fedeli si metteranno in cammino alle 23. Tre le tappe previste lungo il percorso (Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza e Borgo Montello). Alle 6 del mattino mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, celebrerà la messa nella casa del martirio di santa Maria Goretti. Le riflessioni del pellegrinaggio faranno riferimento ai tre temi – riconoscere, interpretare e scegliere -, su cui è strutturato l’Instrumentum laboris del prossimo Sinodo dei vescovi sui giovani in programma a Roma dal 3 al 28 ottobre. E proprio alla luce del prossimo Sinodo, dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, saranno “lette” le figure di santa Maria Goretti e del suo uccisore redento Alessandro Serenelli.