Diocesi: Grosseto, al via la terza edizione di “Frammenti di bellezza”. In programma concerti, conferenze e il Siloe Film Festival

Per il terzo anno consecutivo l’estate porta “Frammenti di bellezza”, la serie di iniziative culturali promosse dalla diocesi di Grosseto per offrire ai residenti e turisti, che trascorrono un periodo di riposo lungo la costa, occasioni di riflessione e di conoscenza delle tradizioni di fede di questo territorio. Le proposte che costituiscono il programma 2018 sono illustrate in apposite brochure stampate in 10mila copie, in corso di distribuzione nelle chiese parrocchiali, negli info point, nei luoghi di maggior ritrovo. In esse, insieme al saluto di benvenuto del vescovo, mons. Rodolfo Cetoloni, sono riportati gli orari delle messe nelle parrocchie costiere, le indicazioni per andare alla scoperta di alcuni luoghi sacri sul territorio e gli appuntamenti culturali tra Grosseto, Castiglione della Pescaia, Marina e il monastero di Siloe. La principale novità di quest’anno è la rassegna “Tutta la musica dell’organo” proposta ogni quindici giorni, tra luglio ed agosto, nella cattedrale di San Lorenzo al termine della messa domenicale delle 21. Quarantacinque minuti di musica dal vivo, che avrà per protagonista l’organo Mascioni opus 775, a cui si alterneranno diversi maestri. Musiche di Boellmann, Bach, Handel, Tartini, Hindemith, Peeters, Mendelssohn, Debussy e Langlais. Fra i diversi appuntamenti, il 20 luglio a Castiglione della Pescaia, alle 21.30 nella piazzetta antistante la chiesa di San Giovanni Battista (borgo medievale), don Alessandro Andreini, della comunità di San Leolino, terrà una conferenza su “Cristianesimo e modernità: l’esemplarità di Leonardo Ximenes”, il gesuita matematico che ha contribuito in modo determinante alla bonifica dell’area palustre di Castiglione. Il 30 agosto a Marina di Grosseto, la scrittrice armena Antonia Arslan parlerà del genocidio del suo popolo. Al monastero di Siloe, poi, la quinta edizione del Siloe Film Festival (20-22 luglio), dedicata quest’anno al tema della speranza, con la proiezione dei 12 corti in concorso e conferenze di filosofi e teologi (www.siloefilmfestival.it).