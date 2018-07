Caritas Ambrosiana: Milano, si cercano volontari “personal shopper” per gli anziani della città

“Questa estate, diventa il personal shopper di un anziano”. L’appello viene dall’Associazione volontari di Caritas Ambrosiana che cerca rinforzi “per assicurare anche quest’anno il servizio di sostegno domiciliare alle persone anziane in difficoltà”. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, consiste nella consegna del pasto e, a richiesta della persona, prevede anche la possibilità di offrire al beneficiario l’acquisito della spesa o dei farmaci: “piccole incombenze quotidiane, che d’estate, diventano un problema per chi, ad esempio, ha difficoltà a muoversi”. Il servizio coprirà l’intero mese di agosto e riguarderà quest’anno il quartiere Città Studi di Milano. Ai volontari che accetteranno di diventare personal shopper, “è richiesto quindi un impegno di qualche ora nella fascia centrale della giornata (11.00 – 13.00), anche solo per una settimana o di qualche giorno all’interno del periodo di svolgimento dell’iniziativa”. Sarà cura dell’associazione organizzare poi i turni in modo da assicurare la continuità dell’aiuto.

Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, spiega: “Abbiamo iniziato questo servizio 18 anni fa e c’è stata sempre una risposta positiva da parte dei milanesi. Siamo certi che sarà così anche quest’anno. D’altra parte si tratta di un’esperienza gratificante per chi riceve l’aiuto ma anche per chi lo offre. È poi un gesto semplice e concreto. Agosto, inoltre, è un mese perfetto per cominciare un’esperienza di volontariato, perché i ritmi della città rallentano e chi resta a casa, può trovare più facilmente il tempo per gli altri e riscoprire il gusto dei rapporti umani”. Per aderire alla proposta si può chiamare l’Associazione volontari Caritas Ambrosiana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero 02.5832.5289 oppure inviare una email a volontari@caritasambrosiana.it.