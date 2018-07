Unitalsi Lombardia: Milano, 6 e 7 luglio incontro regionale dei giovani. Domenica mattina Messa presieduta dall’arcivescovo Delpini

Arriveranno da tutti le diocesi della Lombardia i giovani dell’Unitalsi che il prossimo 7 e 8 luglio si sono dati appuntamento a Milano per due giorni di riflessione, preghiera, sport e divertimento con i loro coetanei disabili. Si comincia sabato 7 luglio con l’accoglienza a partire dalle 11:30 all’oratorio S. Maria di Caravaggio, alle 12:30 il pranzo comunitario e nel pomeriggio alle 15 una gita in canoa presso il Green Dog Club di Zibido san Giacomo. In serata alle 21 è in programma una passeggiata sui navigli, poi a letto presto per prepararsi alla domenica con l’arcivescovo Mario Delpini che accoglierà i ragazzi dell’Unitalsi alle 11 in Duomo, per la Messa insieme all’assistente spirituale regionale, mons. Roberto Busti, che accompagna i giovani dell’associazione durante i loro pellegrinaggi e nell’attività di volontariato quotidiana. A seguire un pranzo all’oratorio S. Maria di Caravaggio e il commiato con i saluti finali, alle 15. Ad accompagnare i giovani dell’Unitalsi ci saranno anche una ventina di amici in sedia a rotelle, anche loro iscritti all’associazione che ogni anno porta ai santuari di Lourdes e Loreto migliaia di pellegrini, malati e persone con handicap. Il benvenuto in città ai giovani sarà dato dal sindaco Giuseppe Sala che ha concesso anche il patrocinio ufficiale alla manifestazione. La Messa di domenica sarà seguita in diretta canale 195 e portale chiesa di milano.it)