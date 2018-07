Povertà educativa: 630mila euro per il progetto “Kids make dreams” promosso in partenariato dalle diocesi di Cerreto Sannita e Sant’Angelo dei Lombardi

Ammonta a circa 630.000 euro il finanziamento destinato a “Kids make dreams: luoghi creativi per educare”, un progetto per il contrasto alla povertà minorile che vede impegnate le diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e altri 36 soggetti e 3 partner esperti a livello nazionale. “Kids make dreams” è risultato uno degli 83 progetti – tra i 432 che hanno partecipato al “Bando Nuove Generazioni” – approvati dall’Impresa sociale “Con i bambini” e sostenuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Si tratta di “un progetto rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 5 ed i 14 anni”, si legge in una nota, “nato dal basso, grazie alla partnership tra ‘iCare’ cooperativa sociale di comunità e Cooperativa sociale ‘il Germoglio’ e le connessioni di giovani del Progetto Policoro – collettore di relazioni – che hanno unito le reti sociali e creato la rete di ‘Kids’ per sviluppare un sistema di sperimentazione integrato di servizi educativi e culturali per la durata di 36 mesi”.

Il progetto prevede due ludoteche montessoriane, due hub digitali con laboratori di coding e di robotica creativa, due sperimentazioni di scuole nel bosco, percorsi di arrampicata. E ancora una co-produzione di un videogioco con pre-adolescenti fragili, approcci pedagogici integrati per unire il mondo della tecnologia a quello delle scienze della vita “nell’unico fine – spiegano i promotori – di stimolare la creatività con laboratori di partecipazione che proveranno a includere teorie, competenze, passioni, scambi tra Nord e Sud”. In programma anche la creazione di due comunità educanti con il teatro fragile e altre tecniche di partecipazione collettiva, uno sportello psicologico per il sostegno alla genitorialità, una rete di professionisti giovani e pronti ad investire per trasmettere ai più piccoli un luogo per l’educare e per sognare la bellezza.

Altro obiettivo, è quello di creare grazie alla sinergia con la diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, in particolare la Caritas diocesana e la cooperativa di comunità “iCare” un modo nuovo di gestire i servizi sociali di comunità e sperimentarsi, mettendo a disposizione risorse e beni immobili. “Il sogno – prosegue la nota – è quello di creare presso Villa Fiorita un luogo dell’educare inclusivo dove la bellezza della natura e i nuovi approcci pedagogici possano contribuire alla costruzione di un ecosistema di apprendimento”.

“Kids make dreams” si svilupperà in una sessantina di Comuni nei territori delle diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.