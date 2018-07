Perù: aperto il centro di informazione e orientamento per i migranti venezuelani voluto dalla Conferenza episcopale

È stato inaugurato ieri a Lima, nella sede della Conferenza episcopale peruviana (Cep), il centro di informazione e orientamento per i migranti venezuelani, che sempre più numerosi arrivano in Perù. La Chiesa peruviana cerca così di dare una risposta, almeno parziale, all’ondata di venezuelani in fuga dal loro Paese. In Perù vivono attualmente 350mila venezuelani, ma il numero è in crescita e potrebbe presto arrivare al mezzo milione. Il Perù è il terzo Paese di destinazione dopo la Colombia e gli Stati Uniti. Il nuovo centro, ha spiegato nei giorni scorsi il presidente dalla Cep mons. Miguel Cabrejos, darà orientamento e appoggio ai migranti venezuelani, farà loro conoscere i propri diritti e le informazioni necessarie per poter rimanere nel Paese, scelta già fatta da 60mila venezuelani giunti in Perù. “La Conferenza episcopale – ha detto mons. Cabrejos – vuole così moltiplicare gli sforzi per trovare soluzioni che permettano di migliorare le condizioni di vita di questi fratelli migranti e il loro sviluppo umano integrale”. Il centro informativo si coordinerà con le pubbliche autorità e con la Casa del migrante che sarà aperta a Lima a partire da agosto, su iniziativa dei padri scalabriniani.