Milano: Accordo Veneranda Fabbrica del Duomo/Alipay per favorire il turismo culturale dei visitatori cinesi

Alipay, la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo gestita da Ant Financial Services Group (società del gruppo Alibaba), grazie ai servizi di acquiring di Intesa Sanpaolo, firma oggi l’avvio della collaborazione con Veneranda Fabbrica del Duomo, lo storico ente preposto alla conservazione e valorizzazione della cattedrale del capoluogo lombardo, meta di oltre 2 milioni di turisti ogni anno. L’accordo punta a migliorare i servizi di informazione, accoglienza e accesso ai turisti cinesi. Esibendo l’app Alipay installata sul proprio smartphone, sarà possibile effettuare il pagamento in modalità cashless tramite i POS di Intesa Sanpaolo abilitati, presenti nelle biglietterie ufficiali e nel Duomo Shop. L’app permetterà anche di accedere a offerte speciali e a servizi dedicati. Un grande segnale che dimostra la volontà di avvicinarsi alle richieste dei turisti cinesi, abituati all’utilizzo del mobile e della app Alipay in quasi ogni esperienza di acquisto. “Il Duomo di Milano è una delle mete più ambite del pianeta nei programmi di viaggio dei turisti di ogni parte del mondo”, afferma il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri. E aggiunge: “La collaborazione con Alipay conferma quella strategia dell’accoglienza nei confronti degli oltre 2 milioni di turisti all’anno cui la Veneranda Fabbrica sta quotidianamente lavorando, per rendere sempre più aperto ed accessibile il monumento”.