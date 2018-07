Migrazioni: Università di Bergamo, un master con stage nelle organizzazioni internazionali

Al via le iscrizioni al master in Diritto delle Migrazioni, che si tiene all’Università di Bergamo. Un’iniziativa che guarda alla crescente domanda di competenze professionali necessarie per affrontare “le complesse tematiche connesse ai processi migratori”. Giunto alla nona edizione, il master è strutturato con un approccio multidisciplinare e dura un anno. È realizzato in collaborazione con OIM (International Organization for Migration), ICMC (International Catholic Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). Il percorso didattico prevede stage negli enti e nelle organizzazioni internazionali e nazionali che collaborano con il master e nelle strutture qualificate coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio. Le iscrizioni si concluderanno il 7 gennaio 2019. Tutte le informazioni didattiche, la modalità di iscrizione, il costo e le scadenze sono pubblicate all’interno della pagina web del corso: http://sdm.unibg.it/corso/diritto-delle-migrazioni-migration-law/.