Matrimoni interconfessionali: mons. Sippo (Finlandia), “la benedizione per chi non può fare la comunione”

“Quando le persone si mettono in fila per ricevere la comunione, coloro che non possono riceverla, mettono la mano destra sulla spalla sinistra e questo è un segno per il sacerdote: quella persona non può ricevere la comunione ma riceve una benedizione”. Lo racconta al Sir il vescovo di Helsinki, mons. Teemu Sippo, a proposito del tema della condivisione eucaristica nelle coppie miste luterano-cattoliche. “È una cosa che divide le persone, le coppie, e credo sia molto doloroso per alcuni. Ma i contesti ecclesiali sono diversi e penso che nei Paesi nordici noi non lo sottolineiamo tanto. Abbiamo un modo molto bello di offrire qualcosa anche a coloro che non sono cattolici, cioè la benedizione”. Il presule è consapevole che “non è come l’eucarestia” ma “è un bel modo di essere parte della comunione, un segno di comunione spirituale”. “Capisco molto bene che cosa sta succedendo in Germania, ma quando facciamo cambiamenti significa che tutta la Chiesa deve cambiare, non solo in Germania”. “Non possono fare qualcosa che la Chiesa tutta non accetta ancora – sottolinea il vescovo -. Io spero proprio che un giorno, quando le Chiese saranno più vicine, saremo un’unica Chiesa e potremo condividere la stessa mensa eucaristica”.