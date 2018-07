L’Osservatore Romano: dedicato alle “giovani donne” il mensile di luglio “Donne Chiesa Mondo”

Giovani donne” è il tema del numero di luglio di “Donne Chiesa Mondo”, il mensile de “L’Osservatore Romano”. “Come sostengono con forza Chiesa cattolica e femminismo della differenza — in una singolare alleanza che continua a sorprendere entrambe le parti — femmine e maschi non sono uguali”, scrive Giulia Galeotti nell’editoriale. Eppure, le giovani donne, “tanto dalla società quanto dalla Chiesa, vengono inglobate nella categoria giovani tout court” anche se “anche in questa fase della vita maschi e femmine non sono sovrapponibili”. Diversi fin dalla scuola media, spiega la professoressa Anna Maria Rossi, poiché la scrittura autobiografica degli alunni di questa età è “complessa, ricca, creativa e a volte imprevedibile” nelle femmine; “sintetica, essenziale, a tratti ripetitiva” nei maschi. Questo deve “necessariamente riflettere qualcosa delle rispettive identità”. Come l’identificazione religiosa, molto più marcata nelle giovani che nei giovani, racconta Marie-Lucile Kubacki riferendo di un recente studio. Le giovani donne “oggi si trovano davanti a un problema nuovo, pressoché sconosciuto alle generazioni precedenti, quello di riuscire a concepire un figlio prima che l’avanzare dell’età lo renda sempre più difficile”, sostiene la scienziata Mariella Balduzzi, secondo la quale nell’attuale rappresentazione sociale “le donne sono le grandi perdenti” perché “il ritmo delle carriere nella nostra società è opposto a quello del corpo femminile”.