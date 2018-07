Incontro di Bari: la “lista” dei partecipanti “ecumenici”, dal Patriarca Bartolomeo a Papa Tawadros dei copti ortodossi

“Regione martirizzata, il Medio Oriente è anche un luogo dove le relazioni ecumeniche sono più forti e promettenti, in particolare tra ortodossi e cattolici” e la presenza a Bari dei Capi delle Chiese ortodosse e orientali, su invito di Papa Francesco per una Giornata di preghiera e riflessione per la pace, ne è una dimostrazione. È il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, a presentare oggi ai giornalisti la “lista” dei leader delle Chiese che saranno presenti a Bari. Parteciperanno il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, Sua Beatitudine Theodoros II, Patriarca greco-ortodosso di Alessandria e di tutta l’Africa; l’arcivescovo di Anthedon Nektarios, in rappresentanza in rappresentanza di Sua Beatitudine Theophilos III, Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme; il Metropolita Hilarion, in rappresentanza del Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill; il Metropolita di Konstantia e Ammochostos Vasilios, in rappresentanza di Sua Beatitudine Chrysostomos II, arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta Cipro. Per le Chiese ortodosse orientali, sono presenti Papa Tawadros II, Patriarca della Chiesa copto-ortodossa d’Alessandria; Sua Santità Ignatius Aphrem II, Patriarca siro-ortodosso di Antiochia e di tutto l’Oriente; Sua Grazia Hovakim, vescovo di Inghilterra e Irlanda, in rappresentanza di Sua Sanità Karekin II, Patriarca e Catholicos di tutti gli Armeni; Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia degli armeni. Per la Chiesa ortodosse assira, parteciperà Sua Santità Mar Gewargis II, Patriarca e Catholicos della Chiesa assira d’Oriente. Saranno presenti anche il Rev. Sani Ibrahim Azar, vescovo della Chiesa evangelica luterana in Giordania e Terra Santa, e Souraya Bechealany, segretaria generale del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente.