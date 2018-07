Incontro di Bari: card. Koch, “incontro a lungo preparato”  prima della telefonata tra Papa Francesco e Patriarca Kirill

“Un incontro a lungo preparato. Molti patriarchi hanno chiesto di fare questo incontro”. Risponde così il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, alla domanda se l’incontro di preghiera per la pace in Siria e Medio Oriente fosse il frutto della telefonata che nel mese di aprile Papa Francesco ha avuto con il Patriarca Kirill di Mosca. “In questo senso – ha quindi aggiunto – questa chiamata telefonica del Patriarca Kirill è un ulteriore momento ma non la causa né la ragione di questo incontro, è un ulteriore motivo. Ma l’idea è stata già a lungo preparata prima di questa chiamata”. All’incontro di presentazione dell’incontro di Bari questa mattina in Sala Stampa vaticana, è stata data la lista dei partecipanti e tra i Capi delle Chiese e delle comunità figura anche il Metropolita Hilarion, in rappresentanza del Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill. “E’ chiaro – commenta il card. Koch – che la situazione è di grande preoccupazione anche per la Chiesa ortodossa russa. Sono convinto che il primo incontro che ha avuto luogo a L’Avana” tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill “ha avuto come motivo questa preoccupazione. Ma la Chiesa cattolica e tutte le Chiese orientali e tutte le Chiese ortodosse hanno la stessa preoccupazione per i cristiani in Siria e Medio Oriente”.