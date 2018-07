Incontro Bari: p. Distante (basilica san Nicola), “è immagine della comunione d’amore tra le Chiese”

Bari, 3 luglio: conferenza stampa di presentazione dell’incontro di Papa Francesco con i capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente

(da Bari) “Voglio esprimere la gioia della comunità domenicana nell’accogliere il Santo Padre e i capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente. Una gioia però mista a sofferenza per gli atti di distruzione e morte di cui sono vittime i nostri fratelli del Medio Oriente, ispirando fondamentalmente i motivi dell’assise barese del prossimo 7 luglio”. Queste le parole del priore della Pontificia Basilica di san Nicola di Bari, padre Giovanni Distante, al fianco dell’arcivescovo di Bari, mons. Francesco Cacucci, del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dell’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, nella conferenza di presentazione dell’incontro di Papa Francesco con i capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente, sabato prossimo a Bari. “Siamo invitati a pregare e a riflettere insieme – ha proseguito padre Distante – nella consapevolezza di essere tutti membra dell’unica Chiesa di Cristo. La diversità delle confessioni di provenienza dei partecipanti non può essere vista come una rivendicazione di identità ma come pluralità e ricchezza dell’unica Chiesa di Cristo”. Allora la scelta di Bari, per padre Distante, “appare realmente idonea e provvidenziale. Ci saranno almeno tre momenti di alto e chiaro senso ecumenico nell’assise barese: l’accensione della lampada uniflamma da parte del Santo Padre, immagine della comunione d’amore tra le Chiese, il pullman scoperto che trasferirà tutti i partecipanti dalla basilica sul lungomare per la preghiera comune, mostrando una fraterna concordia tra le Chiese, e il messaggio finale congiunto letto al termine della riflessione a porte chiuse, con il quale si indicheranno percorsi nuovi di unità tra i cristiani e solidarietà tra le nazioni”.