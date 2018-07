Incontro Bari: Decaro (sindaco), “la nostra è città del dialogo e della convivenza tra le religioni”

(da Bari) “La città di Bari è orgogliosa e pronta ad accogliere questo evento. Un evento simbolico dal punto di vista tanto religioso quanto politico perché è un messaggio di pace che il Papa e i Patriarchi del Medio Oriente vogliono lanciare da Bari. Offrire un contributo a questo momento sarà un dovere ma anche un onore”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta il prossimo incontro ecumenico tra Papa Francesco e i capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente che si svolgerà a Bari il prossimo 7 luglio. “Noi, da parte nostra, – dice – cercheremo di trasformare la nostra città in un palcoscenico che avrà una rilevanza mondiale. C’è stato in questi anni un grande impegno della diocesi nel distinguere la nostra terra come luogo del dialogo e non possiamo non notare che il Pontefice sceglie Bari perché è la città del santo dell’ecumenismo religioso. Tutto ruota alla figura di san Nicola. E Bari, attorno a lui, santo dell’ecumenismo religioso riconosciuto da cattolici ed ortodossi, diventa terra del dialogo, terra delle relazioni. Grazie alla figura di san Nicola, Bari ha dimostrato che più religioni possono coesistere nel rispetto reciproco. Il lavoro che è stato fatto in questi anni dall’arcidiocesi ha caratterizzato la nostra terra come una città legata all’ecumenismo religioso. Non è infatti la prima volta che la nostra città ospita appuntamenti all’insegna dell’ecumenismo. Dall’incontro del 2015 organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio alla visita, nel 2016, del patriarca Bartolomeo I”.