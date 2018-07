Incontro Bari: Capone (Regione Puglia), “evento che salvaguardia la pace e il dialogo nel Medio Oriente”

(da Bari) “Attraverso la comunità ecclesiale si è potuto solo immaginare un evento del genere. E davvero un grazie sentito al Santo Padre per questa occasione unica, un evento che tratta e salvaguardia la pace e il dialogo nel Medio Oriente”. Queste le parole dell’assessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, intervenuta alla presentazione dell’incontro ecumenico tra il Papa e i capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente, in programma a Bari il prossimo 7 luglio. “Oggi parliamo di muri, di frontiere con i fili spinati – continua l’assessore –. Ci voleva allora davvero un grande leader ecumenico come il Papa per stimolare un incontro di pace così grande e importante. Le difficoltà stringono verso l’unità, quasi costringono all’unità. Per questo è necessario caricarsi di un grande senso di responsabilità. Noi laici siamo orgogliosi della nostra Costituzione che salvaguardia i diritti umani. Questo incontro lo vediamo come un grande impegno e un grande messaggio dove le Chiese si impegnano ad andare oltre il proprio perimetro e ad unirsi ad un unico e grande messaggio di pace. La scelta di svolgere questo evento nella terra di san Nicola rappresenta un grande impegno. Ci piace che la Puglia si rappresenti al mondo come la regione della pace, non solo quella che la proclama ma quella che rappresenta il terreno del dialogo e dell’impegno”.