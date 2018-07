Incontro a Bari: card. Sandri, “restituire ai bambini del Medio Oriente quella speranza che l’indifferenza ha loro sottratto”

foto SIR/Marco Calvarese

Un incontro che “viene da lontano e da più voci” chiesto da diverse Chiese o Patriarchi “direttamente al Santo Padre” e che “ha le note di un gesto forte nella sua essenzialità”. Così il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha descritto l’incontro del Papa Francesco con i Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane del Medio Oriente dal titolo “Su di te sia pace! Cristiani insieme per il Medio Oriente”, che avrà luogo a Bari, il 7 luglio prossimo. Durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi questa mattina in Vaticano, il prefetto ha spiegato che l’evento si comporrà di “due grandi momenti: la preghiera sul lungomare insieme ai fedeli che vorranno partecipare di persona o in diretta televisiva, e il momento di riflessione e ascolto reciproco tra il Santo Padre e i Capi delle Chiese e Comunità ecclesiali del Medio Oriente, portando ciascuno il proprio punto di vista, osservazioni e proposte. A una relazione introduttiva, che è stato deciso di affidare a mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, seguirà un tempo di interventi liberi. Tutta questa parte si svolgerà a porte chiuse”. Il programma, ha aggiunto il card. Sandri, prevede che “il Santo Padre rivolga una parola all’inizio della preghiera pubblica e al termine dell’incontro, quando riaperte le porte della Basilica di San Nicola, Papa Francesco e gli altri presenti si recheranno sul sagrato, e libereranno nel cielo delle colombe che saranno state consegnate loro dai alcuni bambini”. Un “gesto profetico”, lo ha definito il cardinale, “perché soprattutto ai bambini e alle giovani generazioni del Medio Oriente dobbiamo restituire quella speranza che azioni cattive o la semplice indifferenza in questi anni ha loro sottratto”. Circa la presenza dei Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche del Medio Oriente, il prefetto ha affermato che “saranno presenti tutti (copto, siro, maronita, caldeo, armeno) eccetto il melkita che sarà rappresentato dal Metropolita di Aleppo, e l’amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme”. “Papa Francesco – ha concluso il card. Sandri -, sin dall’annuncio dell’incontro avvenuto lo scorso 25 aprile, ha chiesto di preparare e accompagnare con la preghiera l’evento del 7 luglio, appello rinnovato all’Angelus di domenica 1° luglio e in un tweet dello stesso giorno: le diocesi italiane attraverso il Presidente, card. Bassetti, e quelle europee, attraverso il card. Bagnasco Presidente Ccee, sono state invitate ad una particolare sensibilizzazione nelle parrocchie, e per l’Italia è stato inviato uno schema di testi e preghiere”.