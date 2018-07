Frati Assisi: “Con il cuore nel nome di Francesco”, fino al 5 luglio è possibile donare per le missioni francescane in Italia e nel mondo

Ultimi giorni della maratona francescana di solidarietà: sarà possibile, fino al 5 luglio partecipare alla raccolta dei frati di Assisi, denominata “Con il cuore nel nome di Francesco”, e destinata alle missioni francescane in Italia e nel mondo. Basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515 o collegarsi al sito www.conilcuore.info. “Spalancate i porti del cuore, con un piccolo gesto si può salvare una vita – dichiara il direttore della Sala Stampa del Sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, per gli. – Il nostro è un appello all’umanità di tutti gli italiani, a chi non distingue tra bianchi e neri, a chi apre la porta a ogni uomo che soffre. Ci sentiamo più motivati anche alla luce delle tante lettere che arrivano alla nostra redazione, lettere che mettono in luce un’Italia che soffre senza rinunciare alla sua generosità, un mondo che cerca rifugio e accoglienza. Per noi non esiste la distinzione tra chi viene prima e chi viene dopo. Per noi, e per chi guarda a san Francesco rifacendosi a Lui, esiste l’Uomo”. Nei giorni immediatamente successivi al 5 luglio sarà resa nota la somma raccolta da destinare alle missioni francescane in Italia e nel mondo.