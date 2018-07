Finlandia: mons. Sippo (Helsinki), “la fede cattolica unisce le persone, attivi nel consiglio ecumenico”

“Ci sono tantissime nazionalità diverse, oltre 100 in questa piccola comunità. Diventa complicato offrire a tutte queste persone una ‘casa’ spirituale. È però sorprendente vedere come la fede cattolica lega le persone, le unisce: questa cosa mi sorprende sempre”. Lo dice al Sir il vescovo di Helsinki, mons. Teemu Sippo, presentando la realtà della Finlandia. “È un Paese pacifico. Non ci sono tanti eventi tragici. È un poco alla periferia dell’Europa ed è anche un territorio abbastanza grande con solo 5 milioni di abitanti”. Nella diocesi che guida il presule sono 15mila i cattolici, ”è una situazione di ‘diaspora’”. Nel Paese è attivo un organismo ecumenico, il Consiglio delle Chiese. “Mi risulta che dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica finlandese sia stata la prima Chiesa locale cattolica a entrare a far parte di un consiglio ecumenico, nel 1968. Da allora siamo stati molto partecipi nei temi ecumenici. Penso che questa sia una delle cose più positive: che noi siamo presenti lì e collaboriamo con le altre Chiese”.