Editoria: “Rogate ergo”, il numero di giugno/luglio dedicato ai “giovani in cammino”

In vista del pellegrinaggio dei giovani, che nelle prossime settimane partiranno dalle diverse diocesi italiane per ritrovarsi a Roma l’11 e il 12 agosto attorno a Papa Francesco, il numero di giugno-luglio della rivista “Rogate ergo” approfondisce la dimensione educativa dei cammini di fede, riservando il suo focus all’iniziativa “A Roma per mille strade”, promossa dal Servizio nazionale di pastorale giovanile della Cei. Di essa il giornalista Paolo Fucili fornisce informazioni su modalità, durata, e tappe programmate da diverse diocesi, in particolare quella di Alessandria che vedrà il vescovo Guido Gallese, mettersi a capo del cammino verso Roma insieme ai suoi giovani.

In prossimità del Sinodo dei vescovi, la rivista non poteva mancare di fermare l’attenzione sulla Chiesa vista dai giovani. Così attorno al documento pre-sinodale dei giovani consegnato al Papa la Domenica delle Palme, vengono pubblicati articoli del teologo Paolo Asolan, del sociologo Renato Frisanco e del giornalista Carlo Climati. Interessante la “lettera aperta” scritta da Giosy Cento ai Padri sinodali, nella quale il prete cantautore auspica che essi discutano sulle modalità concrete di annunciare Cristo e il Vangelo ai giovani d’oggi.

Infine, la rivista pubblica un’intervista a don Luigi Ciotti nella sua veste di “parroco della strada”, che in oltre quaranta anni ha incontrato migliaia di giovani e tanti li ha salvati da delinquenza e droga attraverso il “Gruppo Abele” e l’associazione “Libera”, da lui fondati. Don Ciotti propone un confronto tra i giovani di oggi e quelli del ’68, in cui dice: “I giovani cambiano, come lo sono i contesti sociali, ma i bisogni fondamentali restano gli stessi: essere riconosciuti, coinvolti, responsabilizzati nel mettere se stessi a servizio degli altri”.