Editoria: Andrea Riffeser Monti nuovo presidente Fieg. Decaro (Anci), “il sistema dei Comuni pronto a collaborare”

“Rivolgo i miei migliori auguri al neopresidente della Federazione italiana degli editori di giornali, Andrea Riffeser Monti, e ai vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto”. È quanto afferma il presidente dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una nota nella quale ricorda che “con la Fieg, l’associazione dei Comuni ha dato il via a una collaborazione orientata a preservare e rilanciare la cultura dell’informazione, presidio di garanzia per i cittadini”. “Promuovere e riqualificare le edicole, ridefinendone la funzione, favorendone sia l’ammodernamento che la trasformazione in punti di accesso ai servizi per le comunità locali – sottolinea Decaro – è un compito che i sindaci si sono assunti e che continueranno ad assumersi. Sono certo che questo lavoro proseguirà con i nuovi vertici della federazione”.