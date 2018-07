Diocesi: Molfetta, il 6 luglio in preghiera nel ricordo di mons. Martella, per pace in Medio Oriente, unità dei cristiani e migranti morti in mare

Sono trascorsi tre anni dall’improvvisa morte di mons. Luigi Martella, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo- dal 2001 al 6 luglio 2015, giorno della sua scomparsa. Il presule verrà ricordato con una celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Domenico Cornacchia, venerdì 6 luglio, ore 19 nel Duomo di Molfetta. Il settimanale diocesano Luce e Vita di domenica 24 giugno scorso, lo ha ricordato in riferimento al suo impegno per la famiglia e e per i giovani.Dopo la Messa, sempre il 6 luglio alle 20 a Cala S. Andrea, la diocesi si riunirà in preghiera accogliendo l’invito di Papa Francesco all’Angelus di domenica 1° luglio: “Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire, e imploreremo a una voce sola: ‘Su di te sia pace!’ (Sal 122,8). Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e di unità”. Proprio su quello spazio prospiciente il mare, Cala S. Andrea a Molfetta, dove Papa Francesco ha messo piede il 20 aprile scorso, nel ricordo di don Tonino Bello, il vescovo Cornacchia invita la diocesi a pregare per la pace, per l’unità dei cristiani – chiamati ad essere un unico popolo che si impegna perché si ponga fine alla tragedia umanitaria del Medio Oriente – e per le ingiuste morti di decine di migliaia di migranti che, in fuga da conflitti e povertà, proprio nel mare vedono soffocare il desiderio di una vita piena e dignitosa.