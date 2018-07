Diocesi: Ischia, domani sera veglia diocesana di preghiera per la pace in preparazione all’incontro di Papa Francesco a Bari

Si terrà domani, mercoledì 4 luglio, alle 21 nella chiesa cattedrale di Ischia, una veglia diocesana di preghiera per la pace presieduta dal vescovo Pietro Lagnese in preparazione all’incontro ecumenico che Papa Francesco vivrà con i Patriarchi e i capi delle Chiese del Medio Oriente, sabato 7 luglio a Bari, luogo simbolo che unisce nella venerazione di San Nicola cattolici ed ortodossi. E’ stato lo stesso Papa Francesco, ricorda un comunicato, a chiedere a tutti i cristiani di pregare per questo incontro durante l’Angelus di Domenica scorsa: “Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire, e imploreremo a una voce sola: “’u di te sia pace!” (Sal 122,8). Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e di unità!'”.