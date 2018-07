Diocesi: Ferrara-Comacchio, sabato sera una veglia di preghiera ecumenica guidata dall’arcivescovo Perego

Una veglia di preghiera ecumenica per “accompagnare” lo svolgimento della giornata di preghiera e riflessione di Papa Francesco con i Patriarchi e i Capi delle Chiese Orientali cattoliche ed ortodosse, sabato 7 luglio a Bari. A promuoverla, accogliendo l’invito del Santo Padre, è l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Appuntamento sabato 7 luglio alle 21 nella Basilica di Santa Maria in Vado, all’interno della neonata unità pastorale “Borgovado” a Ferrara. A guidare la veglia di preghiera, organizzata congiuntamente da: Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Ufficio liturgico, Ufficio Migrantes-Centro Missionario e Caritas diocesana, sarà l’arcivescovo Gian Carlo Perego.