Diocesi: Crema, la tournée del coro copto cattolico de Il Cairo fa tappa in cattedrale

Dopo avere incontrato il Papa in Vaticano, il coro della chiesa di San Francesco, nel centro de Il Cairo, continua la tournée in Italia, tra animazione delle messe e concerti veri e propri. E ha fatto tappa a Crema, nella cattedrale dove ha incontrato il parroco, don Emilio Lingiardi, e i fedeli. “In questo viaggio siamo 25, ma il gruppo originario è formato da 120 persone, dai 4 ai 70 anni – spiega il frate francescano Botros Danial, responsabile della corale -. In sette lingue diverse, portiamo il messaggio di pace e fratellanza che a volte il dialogo fatica a diffondere: ormai tante persone sono sospettose e non si fidano più delle parole ascoltate tante volte, poi cadute nel vuoto. La musica, invece, arriva diritta al cuore e non ha barriere: se vogliamo combattere il terrorismo, dobbiamo trovare mezzi potenti e universali come questo”. Padre Danial dà altre testimonianze di quanto sia efficace e fruttuoso l’operato del coro. “Ci siamo esibiti spesso anche per i musulmani, che ci hanno detto di sentirsi in paradiso; abbiamo cantato canzoni musulmane per il ramadan in un ospedale per i bambini malati di tumore e la gioia, nostra e loro, è stata grande”. Dal frate ancora il ricordo di altre due esperienze: il concerto che abbiamo tenuto in chiesa in memoria dei 54 bambini musulmani scomparsi a causa di un incidente nel 2012 a Monfault e, l’anno scorso, quello per i 300 musulmani morti nella moschea di Arish, mentre stavano pregando.