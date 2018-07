Diocesi: Andria, venerdì veglia di preghiera in preparazione all’incontro ecumenico di Papa Francesco a Bari

Venerdì 6 luglio, alle 20 presso la chiesa cattedrale di Andria “S. Maria Assunta in Cielo”, la comunità ecclesiale si ritroverà per una veglia di preghiera ecumenica alla vigilia della presenza di Papa Francesco a Bari, il giorno successivo, durante la quale, si legge in un comunicato, “con i Patriarchi e i Capi delle Chiese del Medio Oriente, si invocherà il dono della pace, nell’amicizia di San Nicola, con i cristiani che soffrono”. Ad Andria la veglia di preghiera sarà presieduta dal vescovo Luigi Mansi. Si tratta, spiega ancora il comunicato, di “un evento squisitamente spirituale che mette al centro la preghiera come compito e forza che sostiene ogni impegno apostolico”. Anche nelle altre due città della diocesi: Canosa di Puglia e Minervino Murge la comunità ecclesiale si ritroverà insieme “per chiedere al Signore, Principe della Pace, il dono della pace”. Appuntamento a Canosa di Puglia giovedì 5 luglio, ore 21 presso la concattedrale “S. Sabino”; a Minervino Murge invece venerdì 6 luglio nelle singole comunità parrocchiali, durante la celebrazione dell’Eucarestia vespertina. Di qui l’invocazione: “Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza e offende la vita: dona a chi edifica la pace e si pone al servizio della vita di perseverare nel suo impegno e sana i cuori di quanti sono tormentati dall’odio, perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace e la fonte della vita”.