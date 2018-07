Azzardo: mons. D’Urso (Consulta antiusura) a InBlu Radio, stretta a pubblicità “è un primo passo. Ma esclusione dei contratti in vigore non è un buon segno”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Dopo tanto parlare mi aspettavo qualcosa di più anche sulla pubblicità. È comunque un primo passo a cui diamo il benvenuto”. Lo ha detto il presidente della Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II” onlus, mons. Alberto D’Urso, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, commentando il “decreto dignità” approvato dal Consiglio dei ministri in cui è presente una stretta alla pubblicità sul gioco d’azzardo.

“Il documento – ha aggiunto mons. D’Urso – va però approfondito perché all’articolo 8 viene aggiunto un nuovo comma, il numero 5, non previsto, che cede alle richieste delle società di gioco e azzardo, escludendo alla nuova normativa i contratti in vigore. Questo non è un buon segno. Le persone che guardano al loro profitto si sono date da fare per difendere i propri privilegi. Il divieto di pubblicità per noi è il minimo sindacale”.

“L’azzardo dobbiamo convincerci che non è buon prodotto”, ha concluso il presidente della Consulta antiusura, ammonendo che “il mondo politico non può continuare su questa strada. Una sana economia non è legata alla presenza dell’azzardo. Non lo chiamo assolutamente gioco perché non socializza niente”.