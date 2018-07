Avvenire: la prima pagina di domani 3 luglio. Decreto dignità, giochi olimpici invernali 2026, tensione al Brennero

limpia”Avvenire” apre la sua prima pagina con il dibattito sul decreto dignità varato dal governo, contestato dalle imprese per la parte relativa alla lotta al precariato. Soddisfazione invece delle associazioni per il divieto della pubblicità del gioco d’azzardo. L’editoriale, affidato a Umberto Folena, è proprio su questo tema. Scrive Folena: “Poche gioie sono più grandi per un bambino che andare in giro indossando orgoglioso la casacca della propria squadra del cuore. Ed è una gioia per noi adulti vederlo correre a testa alta, felice. Da oggi la nostra gioia sarà decuplicata, perché quel bambino non andrà più in giro esibendo sul petto il marchio di una multinazionale dell’azzardo, sponsor della squadra del cuore dell’ignaro bambino. È solo un esempio, uno dei paradossi più stridenti e amari della pubblicità senza freni. Eppure quell’industria dell’azzardo, che riesce a usare i bambini per farsi propaganda, rovina centinaia di migliaia di persone affette da Gap (Gioco d’azzardo patologico: una malattia, non un vizio) e le loro famiglie, figli compresi. Ben venga, dunque e finalmente, il divieto per l’industria a farsi pubblicità. E bravo il Governo Conte e, in particolare, il vicepremier Luigi Di Maio”. La fotocronaca è per la corsa a tre che si sta scaldando tra Milano, Torino e Cortina: tutte cercano la candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026. Il titolo di taglio va ai temi dell’immigrazione, con la tensione che sale al Brennero sulla possibilità di chiusura dei confini da parte dell’Austria, dopo la decisione tedesca sui respingimenti. Ampio richiamo per un’intervista al ministro dell’Istruzione Bussetti, che esclude nuove rivoluzioni nella scuola, ma anticipa scelte per l’autonomia e la valorizzazione dei docenti. La serie delle pagine rievocative dei 50 anni di “Avvenire” è arrivata al 1989, mentre il teologo Stercal si sofferma sulla fede dei giovani all’avvicinanarsi del Sinodo.