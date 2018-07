Austria: card. Schönborn (Conferenza episcopale), “non toccate la domenica”. No al progetto di legge sugli orari di lavoro

Continuano le prese di posizione contro il progetto di revisione della legge federale sugli orari di lavoro e la gestione delle ferie, che cambierebbe l’attuale regolamentazione delle domeniche all’interno della turnazione lavorativa. Il cardinale Christoph Schönborn, presidente della Conferenza episcopale austriaca (Öbk), ha ribadito in un articolo per il giornale “Heute”, il suo appello: “Per favore non toccate la domenica!”. Il cardinale ha sottolineato che non si può limitare la protezione del riposo domenicale a soli quattro week-end oltre alle feste come Natale o il 1° maggio: “Fa una grande differenza se la domenica è il giorno più importante della settimana o se sta gradualmente diventando una giornata lavorativa come le altre”. La Öbk ha criticato i piani del governo di modificare la legge sull’orario di lavoro evidenziando che “le modifiche previste nella legge violano gli obblighi previsti dal diritto internazionale della Repubblica d’Austria” e sulla base del Concordato Stato/Chiesa sono “costituzionalmente discutibili”. L’Alleanza austriaca per la libera domenica (unione di 50 tra associazioni, chiese e sindacati) rifiuta il progetto: “Vogliamo un chiaro diritto alla domenica libera e alla vacanza, con le eccezioni nette e ben definite, come in passato”. Per l’Alleanza i lavoratori “hanno interessi legittimi per una domenica regolare, pianificabile e libera e i giorni festivi”, ma non sono ricompresi nel piano governativo: mentre “la domenica non lavorativa crea qualità della vita attraverso il tempo libero condiviso e deve essere garantita”.