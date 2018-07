Spiritualità: Assisi, dal 14 al 16 settembre convegno su “La teologia della tenerezza in Papa Francesco”

Papa Francesco incontra coppia di sposi

Sarà dedicato a “La teologia della tenerezza in Papa Francesco” il convegno nazionale che si svolgerà ad Assisi dal 14 al 16 settembre prossimi. A promuoverlo il Centro familiare “Casa della Tenerezza”. “Sarà un momento di approfondimento sul carisma divino della tenerezza, tanto caro a Papa Francesco”, spiegano gli organizzatori. “Il tema della divina tenerezza – aggiungono – è centrale nel pensiero del fondatore del Centro ‘Casa della Tenerezza’ di Perugia, mons. Carlo Rocchetta, teologo e autore già nel 2000 del testo ‘Teologia della Tenerezza – Un Vangelo da riscoprire’ (Edb), nonché studioso del rapporto tra Dio-Tenerezza, la tenerezza come nuzialità e nella dimensione della sponsalità”.

Il convegno, pur avendo in programma gli interventi di importanti teologi, biblisti e umanisti, non è riservato solo agli studiosi: proprio per il carisma e la missione della “Casa della Tenerezza” – accompagnare le famiglie e le coppie in crisi, formare gli sposi e i fidanzati sul sacramento delle nozze, diffondere il carisma della tenerezza – è aperto anche alle famiglie e a tutte le persone che lavorano con gli sposi”.

L’iniziativa, che sarà ospitata alla Domus Pacis di Assisi, gode del patrocinio dell’Ufficio nazionale di Pastorale familiare della Cei, della Conferenza episcopale umbra, dell’Istituto teologico di Assisi, dell’Ordine dei Frati minori di Assisi e dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi.

Per i partecipanti, è prevista anche un’udienza privata con Papa Francesco che si terrà a Roma il 13 settembre. Sul sito www.casadellatenerezza.it è disponibile il programma completo del convegno, al quale è già possibile iscriversi.