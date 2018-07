Norvegia: l’8 luglio a Selja le celebrazioni dei 950 anni della diocesi di Bjørgvin, la più antica del Paese

Ci saranno la Regina Sonja, i vescovi luterani Halvor Nordhaug e Herborg Finnset, il vescovo cattolico Bernt Eidsvig e il ministro dei beni culturali l’8 luglio a Selja, isola della Norvegia occidentale, per celebrare i 950 anni della fondazione della diocesi di Bjørgvin, la più antica diocesi norvegese, per volontà del re Olav Kyrre. L’anniversario sarà celebrato sulle rovine dell’antico monastero benedettino di Sant’Albano, fondato nel 1100, rende noto il sito della diocesi di Oslo. “Apprezzo il fatto che possiamo celebrare insieme l’anniversario, segnando ciò che abbiamo in comune, che è più di quanto ci divide” ha dichiarato il vescovo Eidsvig. “Abbiamo la storia, che è particolarmente presente in questi luoghi”, ma il nostro sguardo “è in avanti, verso il futuro. Questo vale sia per noi sia per la Chiesa norvegese”. Nel monastero costruito sull’isola, per 400 anni furono accolti monaci irlandesi, scozzesi, inglesi che di qui ripartirono per evangelizzare l’Europa. Poiché l’8 luglio è tradizione che, arrivando in pellegrinaggio da tutta la diocesi di Oslo a cui ora Selje appartiene, i cattolici festeggino qui la festa di Santa Sunniva, sorella di sant’Albano, il vescovo Eidsvig celebrerà una messa cattolica il 7 luglio sui resti del monastero.