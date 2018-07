Lavoro: Istat, nel trimestre marzo-maggio 2018 gli occupati aumentano dello 0,9%. In calo i disoccupati (-0,5%), al minino dal 2012

“Nel periodo marzo-maggio 2018 si stima una intensa crescita degli occupati (+0,9% rispetto al trimestre precedente, pari a +212 mila). L’aumento interessa entrambe le componenti di genere e coinvolge le persone tra i 15 e i 34 anni (+63 mila), ma soprattutto gli ultracinquantenni (+168 mila). Crescono nel trimestre tutte le tipologie professionali: +38 mila i dipendenti permanenti, +70 mila gli indipendenti e +105 mila i dipendenti a termine”. Lo comunica oggi l’Istat, diffondendo i dati provvisori su “Occupati e disoccupati” a maggio 2018.

Alla crescita degli occupati nel trimestre, spiega l’Istituto nazionale di statistica, si accompagna il calo dei disoccupati (-0,5%, -15mila) e quello più forte degli inattivi (-1,4%, -191mila).

Su base annua si rafforza la crescita occupazionale (+2,0%, +457mila). L’espansione interessa uomini e donne e si concentra tra i lavoratori a termine (+434mila), mentre restano sostanzialmente stabili i permanenti e sono in lieve ripresa gli indipendenti (+19mila). Crescono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+468mila) e i 15-34enni (+106mila) mentre calano gli occupati tra i 35 e i 49 anni (-116mila). “Al netto della componente demografica – afferma l’Istat – si registra un segno positivo per l’occupazione in tutte le classi di età”.

Nei dodici mesi diminuisce in misura significativa il numero di disoccupati (-5,2%, -153mila) e quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, -345mila).