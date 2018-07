EXCO2019: Ue, Efsd mobiliterà fondi privati fino a 44 miliardi di euro. Bartolomucci (Diplomacy), “guidare processo di trasformazione dei driver”

Nel 2017 la Commissione europea ha istituito il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), strumento di attuazione del Piano europeo per gli investimenti privati in Paesi fuori dall’Unione europea (EIP), in particolare nei Paesi africani e in quelli confinanti con l’Ue. A partire da 3,35 miliardi di euro, già stanziati, il Fondo intende mobilitare investimenti privati fino a 44 miliardi di euro, concretizzando in questo modo un piano di interventi che consegua quanto indicato da Agenda 2030 e dagli SDGs. All’interno di questo quadro si muove la presentazione, questa mattina a Roma al Ministero degli Esteri (Maeci), di Exco2019, l’Expo della cooperazione internazionale (Fiera Roma, 15 – 19 maggio 2019). Per Giorgio Bartolomucci, segretario generale Diplomacy, che insieme a Fiera Roma e Sustainaway promuove la mostra, è necessario “ridefinire l’ordine delle priorità: l’innovazione tecnologica è destinata a ricoprire un ruolo da protagonista fra i settori di intervento dei prossimi anni. Exco2019 è un progetto che, valorizzando la presenza delle Agenzie Onu delle rappresentanze permanenti e delle ambasciate, offrirà a Roma l’occasione di guidare un processo di trasformazione dei driver della cooperazione”. Il piano prevede sovvenzioni agevolate, prestiti e garanzie finanziarie negli Stati “fragili”, soprattutto quelli che pongano una particolare attenzione alla lotta contro la povertà, che incoraggino il lavoro, la crescita e la stabilità politica e sociale, e che abbiano una particolare attenzione a giovani, donne e piccole imprese. A tal fine, è stato istituito uno sportello unico al quale rivolgere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati. Almeno il 28% degli investimenti previsti sarà volto verso progetti dedicati al clima, secondo le indicazioni dell’Accordo di Parigi 2016.