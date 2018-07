EXCO2019: presentata oggi alla Farnesina l’Expo della cooperazione internazionale. Manservisi (Commissione Ue), anche “capitale privato sotto forma di investimenti”

È stata presenta questa mattina presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione italiana (Maeci) Exco2019 – l’Expo della cooperazione internazionale, la prima e unica Fiera, a livello internazionale, rivolta alla cooperazione secondo il punto di vista delle aziende, oltre che delle istituzioni. L’innovativo appuntamento (15 – 17 maggio 2019) è stato ideato e realizzato da Fiera Roma assieme a Diplomacy e Sustainaway, ed è rivolto ad aziende e buyer che operano in ricerca scientifica, innovazione tecnologica e formazione; in particolare a quelle impegnate nell’offerta di servizi, prodotti e soluzioni per lo sviluppo sostenibile per i Paesi interessati all’implementazione di azioni di cooperazione. Due i punti sostanziali, è stato spiegato: “creazione di nuovi posti di lavoro e innovazione”. A questi si aggiungono tre parole chiave: sostenibilità, buone pratiche e business secondo i principi di Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Agenda 2030 “ha dato il via a un processo di cambiamento del modello di sviluppo del pianeta – dichiara Stefano Manservisi, direttore generale Dipartimento cooperazione internazionale e dello sviluppo della Commissione europea -. Siamo oltre il rapporto tradizionale tra donatori e beneficiari, perché non ci sono più sfide che i paesi poveri affrontano grazie ai soldi dei paesi ricchi. Ci sono piuttosto problemi globali che richiedono soluzioni globali. Per questo, la nuova politica di sviluppo non si fonda solo sulla redistribuzione di fondi pubblici, ma prevede l’interesse e il coinvolgimento di capitale privato sotto forma di investimenti”.